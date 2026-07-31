Петербуржец погасил 100 штрафов после угрозы ареста авто

В Санкт-Петербурге водитель выплатил 260 тысяч рублей за 100 штрафов после того, как сотрудники Госавтоинспекции остановили его машину.

Согласно предварительным данным, житель Санкт-Петербурга накопил 100 штрафов за превышение скорости. Общая сумма задолженности с учетом исполнительского сбора достигла 260 тысяч рублей.

В отношении автомобиля должника было вынесено постановление. Документ запрещал любые регистрационные действия с транспортным средством. Вскоре в поселке Тярлево сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя для проверки документов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Инспекторы связались с судебными приставами, которые оперативно прибыли на место стоянки. Сотрудники ФССП сообщили, что при отказе от уплаты машина будет отправлена на специализированную стоянку.

В итоге должник нашел ближайшее отделение банка и перевел необходимые средства. Вся задолженность была полностью погашена.