Гендиректору стройфирмы предъявили обвинение после гибели рабочего в Ленобласти

Следователи предъявили обвинение генеральному директору стройфирмы после гибели рабочего в Курортном районе Ленинградской области. Мужчина упал с высоты пятого этажа, а руководитель вывез его тело в лесополосу, чтобы скрыть происшествие.

Генеральному директору строительной компании в Ленинградской области предъявлено обвинение о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, которое повлекло смерть человека.

По данным следствия, прохожий обнаружил тело мужчины в лесополосе у реки Сестры 28 июля 2026 года. На теле погибшего имелись признаки насильственной смерти. Следствие установило личность погибшего и обстоятельства произошедшего. Мужчина работал разнорабочим на строительном объекте. Он упал с высоты пятого этажа.

Обвиняемый вывез тело погибшего в лесополосу, чтобы скрыть следы происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следователи провели осмотр места происшествия. По делу назначены необходимые экспертизы. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения для гендиректора.