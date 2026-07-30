Роботы-гуманоиды идут. Кого бы они могли заменить в Петербурге?

Пока Китай и США спорят о запрете на ввоз роботов-гуманоидов, Санкт-Петербург мог бы задуматься: а кому бы эти роботы пригодились в городе?

Китай сегодня сконцентрирован на роботах. Недели не проходит без нового сообщения о железных новинках. Роботы в Китае уже лепят пельмени, занимаются кунг-фу и даже пишут статьи, пишет rg.ru. США опасаются, что передовые роботы могут подорвать экономическую и национальную безопасность страны, и ввели запрет на их импорт.

Как отмечают в «Интерфаксе», Китай, крупнейший в мире производитель роботов-гуманоидов, такие аргументы не принимает и обещает отстаивать права своих компаний. Но если роботы действительно появятся на рынке в массовом количестве, Петербургу стоило бы задуматься: кого бы они могли заменить в первую очередь?

Дворники: вечная проблема города

В Петербурге дворников вечно не хватает. Зимой город заваливает снегом, весной — мусором, летом — пылью. Коммунальщики работают на износ, но жалоб на уборку улиц меньше не становится. В Китае эту проблему уже решают: на пляжах провинции Хайнань роботы просеивают песок на глубину до 12 сантиметров, находят даже мелкий мусор вроде окурков и обрабатывают до 3 тысяч квадратных метров в час.

Роботы-гуманоиды могли бы взять на себя хотя бы часть рутинной работы: подметать тротуары, убирать газоны, очищать урны. Они не устают, не берут больничных и не требуют перекуров. В отличие от людей, которых в городе и так не хватает.

Официанты и курьеры: замена уже близко

В Петербурге курьеры на электровелосипедах — привычная картина, но они часто опаздывают, попадают в ДТП и зависят от погоды. В Китае роботы уже научились менять себе батарейки самостоятельно, что позволяет им работать 24/7 без многочасовых простоев у розетки. Роботы могли бы доставлять еду и мелкие товары быстрее и без лишних рисков. А в ресторанах — подавать блюда и убирать посуду. В Китае такие роботы уже работают, и в ближайшие годы они могут появиться в России.

Охранники и консьержи: бдительность без усталости

Роботы-гуманоиды, оснащенные камерами и датчиками, могли бы патрулировать дворы, парковки и подъезды. В Китае на улицах Ханчжоу робот-собака уже регистрирует номера автомобилей, припаркованных в неположенном месте, и выписывает штрафы.

Петербургские роботы не спят, не отвлекаются и не берут взяток. В городе, где проблема безопасности во дворах стоит остро, такие роботы могли бы стать подспорьем для ЧОПов и управляющих компаний. К тому же, они могут распознавать лица и номерные знаки, что упростит поиск нарушителей.

Уборщики в парках и на набережных

Парки и набережные Петербурга — гордость города, но их содержание требует огромных ресурсов. Роботы могли бы собирать мусор, подметать дорожки и даже стричь газоны. В отличие от людей, они не жалуются на погоду и не просят повышения зарплаты. В Китае такие роботы уже используются в парках и туристических зонах. В Петербурге они могли бы стать настоящим спасением для Комитета по благоустройству, работу которого курирует вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Почему это важно

Роботы-гуманоиды — это не фантастика, а реальность, которая уже наступает. Китай и США спорят о запретах, но рынок растет, технологии дешевеют, и через несколько лет роботы могут стать доступными для массового использования.

Петербургу, кажется, стоит готовиться к этому уже сейчас. Вместо того чтобы гадать, дойдут ли до нас китайские роботы, можно начать думать, какие профессии в городе уже готовы к автоматизации. Дворники, курьеры, охранники, уборщики — это те сферы, где роботы могли бы закрыть кадровый голод и снизить нагрузку на людей.

Вопрос лишь в том, готовы ли к этому городские власти и жители. И не начнется ли в Петербурге своя битва — не за запрет, а за внедрение. Пока же город продолжает страдать от нехватки дворников и надеяться на чудо. Возможно, это чудо будет механическим.