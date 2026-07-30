Сад-трансформер в Кронштадте за 52 млн стал основанием для дела о мошенничестве

Прокуратура подала иск о признании недействительным контракта на создание сада-трансформера в Кронштадте за 52,7 миллиона рублей. По версии следствия, чиновники администрации и подрядчик вступили в сговор для хищения бюджетных средств, а документы для обоснования цены были подделаны.

Представители прокуратуры Санкт-Петербурга 27 июля обратились в Арбитражный суд с исковым заявлением. Надзорное ведомство требует признать недействительным государственный контракт между администрацией Кронштадтского района и компанией ООО «Базис». Предметом соглашения стало создание сада-трансформера в Кронштадте.

Контракт был заключен в июле 2023 года. Общая стоимость работ составила 52,7 миллиона рублей. В иске указано, что администрация нарушила законодательство при подписании документа, сообщает «Фонтанка».

Чиновники заключили контракт с единственным поставщиком. Основанием для этого стала ссылка на чрезвычайные обстоятельства. Однако благоустройство территории не относится к таким ситуациям.

В октябре 2023 года было возбуждено уголовное дело о фабрикации документов. Коммерческие предложения, которые использовали для обоснования цены контракта, оказались поддельными. В рамках другого уголовного дела следствие установило факт сговора.

По версии правоохранителей, неустановленные сотрудники администрации и руководители «Базиса» объединились для хищения бюджетных средств. Деньги были выделены на создание сада. Заседание суда по данному делу назначено на 28 сентября.

Ранее «Аргументы недели» сообщали, что так называемые «деревья в кадках» стали причиной крупного скандала для Смольного в 2023 году. Власти обратились к одному из бизнесменов с просьбой срочно доставить дорогие кусты и деревья. Чиновники пообещали оплатить товар в будущем.

Однако оплата так и не поступила. Предприниматель не получил денег за поставленную продукцию. В итоге мужчине пришлось обращаться в суд.