Главный помощник короля Карла III уходит в отставку

Главный личный секретарь короля Карла сэр Клайв Олдертон уходит в отставку в мае 2027 года. Букингемский дворец начал поиск преемника на одну из самых ответственных должностей в королевской семье.

Представители Букингемского дворца объявили о начале поиска кандидата на должность главного личного секретаря короля Карла и королевы Камиллы. Текущий обладатель этого поста сэр Клайв Олдертон покинет свою должность в мае 2027 года. Причиной ухода станет его 60-летие. Олдертон занимает этот пост с 2015 года, а работает при дворе с 2006 года, сообщает The Mirror.

В своем обращении к сотрудникам сэр Клайв назвал службу королевской чете величайшей честью. Теперь перед дворцом стоит задача найти достойного преемника, который сможет взять на себя широкий круг обязанностей. В их число входит надзор за официальными делами, подготовка речей и переписки, а также консультирование по политическим и конституционным вопросам.

Претендент на должность должен обладать глубокими знаниями в области права, дипломатии, истории и культуры Великобритании и стран Содружества. Кроме того, необходимо понимание роли монарха как главы англиканской церкви и вооруженных сил.

За время своей работы сэр Клайв Олдертон сопровождал короля во время государственных визитов, включая поездку в Вашингтон. Также он помогал монарху в урегулировании последствий, связанных с уходом принца Гарри из королевской семьи. Годовое вознаграждение секретаря составляет около 300 тысяч фунтов стерлингов.