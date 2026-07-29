Реконструкция Трамвайного парка № 3 завершится к 2029 году

Реставрация исторического Трамвайного парка № 3 в Санкт-Петербурге продлится до 2029 года. Специалисты обнаружили старинные кирпичи с клеймами XIX века и демонтировали кованые рамы для восстановления.

С марта 2025 года в Северной столице проходит реконструкция Трамвайного парка № 3 на Большой Посадской улице. Этот комплекс зданий был основан в 1870-х годах. Изначально здесь располагался коночный парк, но позже его переоборудовали для обслуживания электрических трамваев.

На сегодняшний день парк является объектом культурного наследия, который охраняет КГИОП. Поэтому реконструкция проводится с соблюдением строгих требований по сохранению исторического облика. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс» в мессенджере «Макс».

В ходе работ специалисты обнаружили старинные кирпичи с клеймом петербургских мануфактур XIX и XX веков на фасадах зданий. На некоторых образцах сохранились эмблемы с фамилиями владельцев кирпичных заводов.



Реставраторы также демонтировали исторические кованые рамы из оконных проемов депо. Их передали в мастерскую для восстановления первоначального облика. Помимо этого, предметами охраны признали воротные проемы, форму и габариты крыши, а также пять световых фонарей над западной частью здания. Восстановлению подлежит и цоколь из красного гранита.

По данным транспортного ведомства, первый объект планируют сдать в четвертом квартале 2028 года, а работу над вторым объектом завершат в четвертом квартале 2029 года.

В настоящий момент Трамвайный парк № 3 работает как монопарк. Он обслуживает ретро-трамваи «Довлатов» и «Достоевский». После реконструкции на Большой Посадской останутся только трамваи. Другие виды транспорта уйдут с этой территории.



Ранее вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг». На встрече стороны обсудили сотрудничество в сфере поставок подвижного состава для города. Поляков отметил, что за последние четыре года предприятия холдинга поставили Петербургу 245 трамвайных вагонов и 380 вагонов метро.