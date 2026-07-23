Эксперт оценил реальное состояние российской микроэлектроники в 2026 году

Отставание России в полупроводниковом производстве оценили в 25–30 лет, а доля отечественных аналоговых чипов в промышленности не превышает 10%.

В феврале зампред Совбеза Дмитрий Медведев признал отставание России в микроэлектронике на 30 лет. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru пояснил, что такая оценка соответствует реальному положению дел.

По словам эксперта, мировой рынок микрочипов сегодня контролируется несколькими игроками. Тайваньская TSMC производит подавляющую часть передовой продукции. Топология 3–5 нанометров используется на заводах в Тайване, Японии и Южной Корее. Нидерландская ASML поставляет 90% литографического оборудования. Ее установки EUV стоят свыше 400 миллионов долларов. Зеркала для них изготавливает только германская Carl Zeiss SMT.

Государственная поддержка российской электронной промышленности в 2026 году составит 186,5 миллиарда рублей. На развитие отрасли до 2028 года правительство планирует направить больше 250 миллиардов. В конце 2024 года появился отечественный фоторезист для технологии 90 нанометров. В 2025 году создали установки для выпуска микросхем по технологии 65 нанометров, подчеркнул Якубович.

Сейчас запускается производство по топологии 28 нанометров Эксперт отметил, что такой уровень серьезно уступает мировым стандартам, но его достаточно для задач госуправления, транспорта и связи. С 1 июля 2026 года вступили в силу новые правила признания микросхем отечественными.

По словам Якубовича, на данный момент проблемы сохраняются. Завод «Карат» в Екатеринбурге перенес запуск с конца 2026 года на конец 2027 года. Российская промышленность обеспечена отечественными аналоговыми чипами на 10%.