Финансист назвал ключевой возраст для финансового образования детей

По мнению специалиста, начинаться знакомить ребенка с деньгами стоит с десяти лет. Именно с этого возраста ребенку можно оформлять банковскую карту и знакомить его с практическими аспектами обращения с деньгами.

Основы финансовой грамотности у детей обычно закладываются в момент получения первых денег на карманные расходы. В последнее время родители все чаще отдают предпочтение дебетовым картам, а не наличным. Финансовый эксперт Андрей Бархота в беседе с 360.ru объяснил, насколько оправдан такой подход и как лучше строить обучение ребенка обращению с деньгами.

Специалист рекомендует начинать знакомство с финансовыми инструментами примерно с десяти лет. Родителям стоит постепенно расширять спектр доступных средств и давать ребенку простые практические задания. Первым шагом может стать оформление детской карты с небольшим лимитом. После этого стоит положить на счет деньги и наглядно продемонстрировать, как совершать покупки и проверять баланс, добавил эксперт.

Бархота также подчеркнул важность обсуждения природы материальных ценностей до перехода к практике. Ключевая задача родителей заключается в том, чтобы донести до ребенка мысль о деньгах как об инструменте, а не как о самоцели. По его словам, это понимание составляет основу здорового финансового поведения.