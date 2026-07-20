Петербуржцев беспокоит вырубка 56 взрослых деревьев у детского сада

Жители Калининского района сообщили о массовой вырубке деревьев на территории детского сада № 26. По словам петербуржцев, взамен 56 взрослых деревьев планируется посадить 43 молодых саженца.

Пользователи группы «Деревья Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили о вырубке деревьев на территории детского сада № 26 в Калининском районе. По информации местных жителей, работы начались накануне и должны продолжиться.



Подписчиков беспокоит уничтожение здоровых крупных деревьев, которые росли на участке несколько десятилетий. Как выяснилось, работы проводятся в рамках проекта благоустройства, утвержденного еще в 2019 году.

Согласно информации от пользователей, общая стоимость проекта составляет 66 миллионов рублей. На снос 56 взрослых деревьев заложено 13 миллионов. Взамен планируется высадить 43 молодых дерева двух видов.

«На территории мне реально жалко только каштан, если его уберут, и яблони. Ну еще небольшое количество здоровых и крепких деревьев. Кустарники жалко и цветники», — пишет жительница Санкт-Петербурга. «Мы сами за ними и ухаживали — белили, кормили, лечили. И сажали кустарники, и цветники», — подчеркнула петербурженка. «Сколько поколений детей выпустятся из садика, не увидев полноценных деревьев во время прогулок. Ведь деревья растут очень долго», — отмечает интернет-пользователь.

Петербуржцы отмечают, что молодые саженцы уступают по размеру взрослым деревьям и не смогут обеспечить тень на участке. Вместо деревьев проектом предусмотрены квадратные навесы.