Селлеры понесли многомиллионные убытки после атак БПЛА на склады Wildberries

Продавцы Wildberries сообщили о больших убытках после атак беспилотников на склады в Электростали и Котовске. Предприниматели обратили внимание на новый пункт оферты, освобождающий маркетплейс от ответственности за последствия атак БПЛА.

Селлеры публикуют видеообращения в социальных сетях. Они рассказывают об убытках после атак беспилотников на склады в Электростали и Котовске 18 июля. Одна из предпринимательниц сообщила, что крупные партии продукции хранились именно там. Бизнес потерял товары, средства на производство, сырье, упаковку и логистику.

Другая продавщица отметила уничтожение основных остатков. Теперь у нее долги перед сотрудниками, арендодателями и налоговой. Еще одна создательница бренда потеряла продукцию во второй раз. Первый случай произошел в Шушарах несколько лет назад, пишет «Форпост».

Селлеры обратили внимание на новый пункт в оферте Wildberries от 7 июля. Он освобождает маркетплейс от ответственности за последствия атак. Весь риск ложится на предпринимателей. Они обеспокоены оплатой труда, налогов и производственных расходов. Многие призывают покупателей поддержать их покупками с других складов.

Напомним, что атака на распределительный центр в Котовске унесла жизни семерых сотрудников, а 24 человека получили ранения. Также стало известно, что семеро пострадавших находятся в реанимации.