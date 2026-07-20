Художника-монументалиста Анатолия Заславского похоронили на Казанском кладбище

На Казанском кладбище в Пушкине похоронили художника-монументалиста Анатолия Заславского. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

В Санкт-Петербурге простились с художником-монументалистом Анатолием Заславским. Мужчина скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

Церемония прощания прошла на Казанском кладбище в Пушкине. Проводить мастера пришли родные, близкие, коллеги, ученики, представители художественного сообщества и почитатели его творчества.

Работы Заславского украшают общественные здания в Санкт-Петербурге, Гатчине, Стрельне, Калининграде, Костроме и других городах. С 1977 года он был членом секции монументального искусства Санкт-Петербургского союза художников.

Произведения Заславского хранятся в Государственном Русском музее, Музее истории Санкт-Петербурга, Музее театрального и музыкального искусства и других учреждениях. В начале 2000-х годов художник выступил инициатором объединения «Безнадежные живописцы».В 2008 году он получил серебряную медаль Российской академии художеств, а в 2017 году стал лауреатом премии «Петрополь».