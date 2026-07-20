Курс IQ для JAECOO

Новый кроссовер JAECOO J6 — младшая модель семейства, созданная для путешествий и активного отдыха, с друзьями, семьей домашними животными. На что способна новинка?

1. Проходимость

Какие возможности проходимости?

Большой дорожный просвет в 176 мм, угол въезда 20° и угол съезда 30° позволяют уверенно преодолевать городские бордюры и умеренное бездорожье, сохраняя элементы днища кузова. А сертифицированный фаркоп тянет до 750 кг и позволяет значительно расширить сценарии отдыха, добавив к JAECOO J6 прицеп с квадроциклом, лодкой, автодомом и тому подобным.

2. Подвеска и управление

Что дает полностью независимая подвеска?

Полностью независимая подвеска с многорычажной задней частью отвечает за точное управление, устойчивость и комфорт на любой дороге, улучшая сцепление с покрытием. Это гарантирует комфорт для пассажиров даже на неровностях и повышает безопасность в динамике. Добавим сюда широкий профиль шин — 235 мм — на 18-дюймовых дисках и получим еще больше управляемости при стильном экстерьере.

3. Система обзора

Какие возможности дает камера 540°?

Умная камера 540° — одна из главных особенностей софта автомобиля. Она показывает все вокруг и под ним, упрощая парковку и объезд препятствий в городе или на бездорожье. Это повышает безопасность маневров, особенно в ограниченном пространстве, и снижает риск повреждений. А интеграция с другими системами делает обзор совершенно интуитивным.

4. Двигатель и динамика

Почему двигатель называют «оптимальным»?

Двигатель 1.5 л турбо мощностью 147 л. с. и крутящим моментом 210 Нм разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 10 секунд и обеспечивает грамотный баланс динамики и экономичности. Это идеально для городских поездок и дальних путешествий — с хорошей тягой с низов.

5. Интерьер и пространство

Какие есть неожиданные допфункции?

Продуманный дизайн просторного салона делает поездку комфортной. Вместительный багажник-трансформер на 1180 литров при сложенных задних сидениях легко вмещает большие грузы. Прочные, износостойкие материалы отделки выдерживают активное использование и легко чистятся.

Это сделано и с прицелом на перевозку четвероногих компаньонов. Плюс к этому ожидается и линейка аксессуаров для животных: складной трап, решетка, отделяющая багажник от салона, складные нейлоновые «будки», а также брендированные миски, поводки и диспенсеры для воды.

6. Панорамная крыша

В чем особенности?

Панорамная крыша длиной 1,45 м не просто открывает вид на небо, а дает нечто большее — ощущение открытого пространства, усиливая удовольствие от поездок. Для своего класса это впечатляющий размер, повышающий комфорт и эстетику салона. При этом крыша сочетается с усиленной шумоизоляцией моторного отсека, а многослойные передние стекла также создают тихое уютное пространство. Это позволяет наслаждаться поездкой без внешних раздражителей даже на длинных маршрутах.

7. Технологии

Что интересного есть в салоне?

Смартфон можно удобно соединить с машиной через Apple CarPlay, беспроводная зарядка 50 Вт с охлаждением быстро заряжает устройства без проводов, а подсветка с 64 оттенками персонализирует салон под настроение. Кроме того, фирменная телематика позволяет удаленно прогревать автомобиль. 13,2-дюймовый «планшет» на панели с интуитивным управлением выводит всю информацию перед глазами.

8. Безопасность и конструкция

Что дает усиленный силовой каркас?

Обеспечивает надежную защиту пассажиров и повышенную жесткость кузова в любых условиях. Но главное, JAECOO делает ставку не просто на прочность полностью оцинкованного кузова с защитой от коррозии, но и на интеллект. В комплекс систем ADAS входят адаптивный круиз-контроль, системы кругового обзора и экстренного торможения, мониторинг слепых зон, что повышает комфорт при движении, особенно в условиях плотного городского трафика.

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