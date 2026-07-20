Понедельник, 20 июля 2026

$78.40    €89.90    ¥11.56

17.8 C
Санкт-Петербург
Город
ГлавнаяГородКурс IQ для JAECOO

Курс IQ для JAECOO

пресс-служба JAECOO
Фото: пресс-служба JAECOO

Новый кроссовер JAECOO J6 — младшая модель семейства, созданная для путешествий и активного отдыха, с друзьями, семьей домашними животными. На что способна новинка?

1.     Проходимость

Какие возможности проходимости?

Большой дорожный просвет в 176 мм, угол въезда 20° и угол съезда 30° позволяют уверенно преодолевать городские бордюры и умеренное бездорожье, сохраняя элементы днища кузова. А сертифицированный фаркоп тянет до 750 кг и позволяет значительно расширить сценарии отдыха, добавив к JAECOO J6 прицеп с квадроциклом, лодкой, автодомом и тому подобным.

2.     Подвеска и управление

Что дает полностью независимая подвеска?

Полностью независимая подвеска с многорычажной задней частью отвечает за точное управление, устойчивость и комфорт на любой дороге, улучшая сцепление с покрытием. Это гарантирует комфорт для пассажиров даже на неровностях и повышает безопасность в динамике. Добавим сюда широкий профиль шин — 235 мм — на 18-дюймовых дисках и получим еще больше управляемости при стильном экстерьере.

3.     Система обзора

Какие возможности дает камера 540°?

Умная камера 540° — одна из главных особенностей софта автомобиля. Она показывает все вокруг и под ним, упрощая парковку и объезд препятствий в городе или на бездорожье. Это повышает безопасность маневров, особенно в ограниченном пространстве, и снижает риск повреждений. А интеграция с другими системами делает обзор совершенно интуитивным.

4.     Двигатель и динамика

Почему двигатель называют «оптимальным»?

Двигатель 1.5 л турбо мощностью 147 л. с. и крутящим моментом 210 Нм разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 10 секунд и обеспечивает грамотный баланс динамики и экономичности. Это идеально для городских поездок и дальних путешествий — с хорошей тягой с низов.

5.     Интерьер и пространство

Какие есть неожиданные допфункции?

Продуманный дизайн просторного салона делает поездку комфортной. Вместительный багажник-трансформер на 1180 литров при сложенных задних сидениях легко вмещает большие грузы. Прочные, износостойкие материалы отделки выдерживают активное использование и легко чистятся.

Это сделано и с прицелом на перевозку четвероногих компаньонов. Плюс к этому ожидается и линейка аксессуаров для животных: складной трап, решетка, отделяющая багажник от салона, складные нейлоновые «будки», а также брендированные миски, поводки и диспенсеры для воды.

6.     Панорамная крыша

В чем особенности?

Панорамная крыша длиной 1,45 м не просто открывает вид на небо, а дает нечто большее — ощущение открытого пространства, усиливая удовольствие от поездок. Для своего класса это впечатляющий размер, повышающий комфорт и эстетику салона. При этом крыша сочетается с усиленной шумоизоляцией моторного отсека, а многослойные передние стекла также создают тихое уютное пространство. Это позволяет наслаждаться поездкой без внешних раздражителей даже на длинных маршрутах.

7.     Технологии

Что интересного есть в салоне?

Смартфон можно удобно соединить с машиной через Apple CarPlay, беспроводная зарядка 50 Вт с охлаждением быстро заряжает устройства без проводов, а подсветка с 64 оттенками персонализирует салон под настроение. Кроме того, фирменная телематика позволяет удаленно прогревать автомобиль. 13,2-дюймовый «планшет» на панели с интуитивным управлением выводит всю информацию перед глазами.

8. Безопасность и конструкция

Что дает усиленный силовой каркас?

Обеспечивает надежную защиту пассажиров и повышенную жесткость кузова в любых условиях. Но главное, JAECOO делает ставку не просто на прочность полностью оцинкованного кузова с защитой от коррозии, но и на интеллект. В комплекс систем ADAS входят адаптивный круиз-контроль, системы кругового обзора и экстренного торможения, мониторинг слепых зон, что повышает комфорт при движении, особенно в условиях плотного городского трафика.

Реклама, ООО «Максимум Кредит», ИНН 7804540104, Erid: 2VtzqwdbYhg

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

OMODA представила в России новый фастбэк-кроссовер С5 и его комплектации

Кроссовер OMODA С5 доступен в трех комплектациях – «Актив», «Драйв» и «Стиль». Автомобиль оснащается передним и полным приводом, а также 1,5-ли-тровым турбомотором (147 л.с.) в паре с роботизированной трансмиссией DCТ6/ DCT7 (для версии AWD). Внешний вид кроссовера унаследовал фирменные черты футуристичного флагмана С7. Стильный экстерьер с динамичными боковыми линиями выделяет владельца в городском пейзаже. Уже в базовой комплектации «Актив» автомобиль оборудован полностью светодиодной оптикой.Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные боковые подушки безопасности. Маневрировать в узких пространствах помогут задние датчики парковки и камера заднего вида. За технологии отвечают большой 12,3-дюймовый сенсорный экран медиасистемы с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay/ Android Auto и цифровая приборная панель. Автомобиль оснащен 17-дюймовыми литыми дисками.В комплектации «Драйв» салон кроссовера отделан высококачественной искусственной кожей, водительское сиденье...
Читать далее
Общество

Фактчек: повысят ли пенсионный возраст

В Сети пишут о новой волне повышения пенсионного. возраста. Разбираемся так ли это? Во сколько люди выходят на пенсию в России?  Повышение пенсионного возраста в России Пользователи социальных сетей и мессенджеров активно обсуждают возможное повышение пенсионного возраста в России. Блогеры ссылаются на мнение экономиста Александра Разуваева. В беседе с "Абзацем" он заявил о растущей нагрузке на пенсионную систему.Раньше соотношение работающих и пенсионеров составляло восемь к одному. Теперь оно сократилось до двух к одному. Аналитик считает, что ситуация будет ухудшаться, и властям придется снова повышать возраст выхода на пенсию. По его мнению, в качестве аргумента используют рост средней продолжительности жизни.Официальные Член комитета Государственной думы по труду и социальной политики политике Светлана Бессараб заявила, что в ближайшие 15–20 лет повышения пенсионного возраста не...
Читать далее

Интересное

новости СПб полиция погода петербург Россия пожар мигранты мошенничество интернет работа деньги васильевский остров ученые штрафы мчс Госдума бизнес эвакуация финляндия штраф пенсии технологии налоги спасатели автомобили приставы космос Александр Колесов ветер пробка похороны депутаты рост цен квартира дождь дожди певица королевская семья детский сад болезнь рейд травма поджог выходные продажа

Новости дня

Общество

Что если перенести ближе к Финляндии не только заводы, но и мусорные полигоны?

Общество

Селлеры понесли многомиллионные убытки после атак БПЛА на склады Wildberries

Общество

Россиянам рассказали о причинах эйфории после увольнения

Общество

Петербуржцев беспокоит вырубка 56 взрослых деревьев у детского сада

Бизнес-вести

Эксперт перечислил основные налоговые угрозы для бизнеса во втором полугодии

Новости

OMODA представила в России новый фастбэк-кроссовер С5 и его комплектации

Бизнес-вести

Индикатор бизнес-настроений в России впервые за год опустился ниже нуля

Спорт

Эксперт признал победу Испании на ЧМ заслуженной

Культура

Художника-монументалиста Анатолия Заславского похоронили на Казанском кладбище

Общество

Фактчек: повысят ли пенсионный возраст

Общество

Секс с нейросетью: безобидное общение или измена партнеру?

Звезды

Пользователи оценили образ певицы Анжелики Варум на новом фото с Агутиным

Общество

Костя Цзю отказался от сделки после допроса по делу о мошенничестве на 11 млн

Общество

Видео в Интернете помогло полиции найти нарушителя

Общество

В Госдуме оценили предложение о «родительской зарплате»

Логистика

Wildberries перенастроил логистику после атаки дронов на склады

Общество

Гарри не скрывал своего позитивного отношения к предстоящей встрече с отцом

Новости

Авито Петербург в топ-5 по спонтанным бронированиям квартир этим летом

Логистика

До 35% малых перевозчиков могут покинуть рынок из-за дефицита топлива

Общество

Депутаты предложили заморозить утильсбор на четыре года

Общество

МЧС предупредило петербуржцев о штормовом ветре и дожде во вторник

Логистика

Корпорация «Ростех» объединяет авиаактивы в единый холдинг

Общество

Работодателей Петербурга чаще штрафуют за труд нелегальных мигрантов

Общество

Гипермаркет выплатил 160 тысяч за травму покупательницы

Общество

Магазины Латвии ограничили продажу топливных гранул

Наука

Ученые нашли уязвимость ИИ во время поисков внеземной жизни

Звезды

Скандальную квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках продают за 200 млн рублей

Общество

Эксперт оценил вероятность тайного вывоза семьи Усольцевых на вертолете

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гущин Ярослав Алексеевич, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb