Эксперт перечислил основные налоговые угрозы для бизнеса во втором полугодии

Во втором полугодии 2026 года российский бизнес может столкнуться с расширением списков компаний по НДС и ужесточением налоговых проверок.

Налоговый консультант Алексей Крылов в разговоре с «ФедералПресс» выделил основные риски для бизнеса во втором полугодии 2026 года. По его словам, это усиление работы налоговых органов с компаниями, которые могут быть связаны с площадками бумажного НДС, а также ужесточение взыскания доначислений.

Одним из главных рисков эксперт назвал расширение списка таких компаний. После задержаний в апреле ФНС удалила из системы налоговые декларации свыше 4,7 тысячи юридических лиц. В начале мая их контрагенты получили письма с предложением уточнить обязательства. Крылов назвал такие действия опасным прецедентом. В июне появился второй список контрагентов, но их декларации уже не удаляли.

Отдельный риск связан с работой налоговых органов по предполагаемым выгодоприобретателям. По первому списку в стране насчитывается свыше 12 тысяч налогоплательщиков. Они должны быть отработаны до сентября. Некоторым компаниям грозят выездные проверки, другие могут попасть в Федеральный реестр. Крылов не исключил уголовных дел по статье за уклонение от уплаты налогов при достижении пороговых значений. До конца года возможно появление еще двух списков.

Эксперт подчеркнул, что третьим риском стало ужесточение взыскания доначислений. Раньше бизнес мог признать часть претензий и оспаривать другую часть. Теперь налоговая требует всю сумму без учета финансового положения компании.