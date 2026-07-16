Четверг, 16 июля 2026

$77.49    €88.53    ¥11.38

18.4 C
Санкт-Петербург
Общество
ГлавнаяОбществоЭксперт перечислила категории получателей августовской прибавки к пенсии

Эксперт перечислила категории получателей августовской прибавки к пенсии

Даниил Александров
Фото: abn.agency

В августе 2026 года увеличиваются пенсионные выплаты для работающих пенсионеров, обладателей накопительных пенсий, граждан старше 80 лет и других категорий. Также будет произведен пересмотр профессиональных доплат бывшим летчикам и шахтерам.

Категории получателей

Старший преподаватель Президентской академии Татьяна Голубева сообщила, что с августа отдельные категории пенсионеров получат прибавку или перерасчет доплат. Речь идет о работающих пенсионерах, получателях накопительной пенсии, 80-летних гражданах, инвалидах I группы, а также о лицах с северным или сельским стажем и иждивенцами.

Перерасчет для работающих пенсионеров

Работающим пенсионерам проведут ежегодный перерасчет страховых пенсий. Будут учтены взносы за 2025 год. Размер прибавки зависит от зарплаты, стажа и пенсионных баллов. Закон разрешает учитывать не более трех коэффициентов в год.

Эксперт перечислила категории получателей августовской прибавки к пенсии
Фото: abn.agency

Увеличение накопительных пенсий

Накопительная пенсия вырастет на 17,3% с 1 августа. Для получателей срочной выплаты повышение составит 19,3%. Изменения затронут участников программы софинансирования и тех, кто направлял маткапитал на пенсию.

Удвоение фиксированной выплаты

Отдельное внимание эксперт уделила пенсионерам, которым в июле 2026 года исполнилось 80 лет. Им фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет увеличена вдвое. Кроме того, для данной категории установлена надбавка на уход в размере 1,4 тысячи рублей. Средства перечисляются пенсионеру вместе с пенсией, и он может распоряжаться ими по своему усмотрению, пишет РИА Новости.

Аналогичное увеличение фиксированной выплаты в два раза и надбавка на уход предусмотрены для граждан, которым впервые установлена I группа инвалидности.

Эксперт перечислила категории получателей августовской прибавки к пенсии
Фото: abn.agency

При этом специалист обратила внимание, что если пенсионер уже получает повышенную фиксированную выплату в связи с достижением 80 лет, повторное увеличение не производится.

Доплаты за северный и сельский стаж

С 1 августа доплаты будут пересмотрены для пенсионеров, имеющих продолжительный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в сельском хозяйстве.

По словам Голубевой, надбавка за 15 лет работы на Крайнем Севере составит 4,8 тысячи рублей. За 20 лет в приравненных местностях доплата достигнет 2,9 тысячи рублей. Пенсионеры с 30-летним стажем в сельском хозяйстве получат прибавку в размере 2,4 тысячи рублей.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

«Россети Ленэнерго» празднуют 140-летие со дня основания

Сегодня, 16 июля, старейшая энергетическая компания страны «Россети Ленэнерго» отмечает юбилейную дату. Ровно 140 лет назад император Александр III подписал устав «Общества электрического освещения 1886 года», с этого момента началась история всей отечественной электроэнергетики.Ветеранов и коллектив компании поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов. Глава города отметил, что почти полуторавековая история компании– убедительное свидетельство ее исключительной важности для города на Неве. В динамичном и устойчивом развитии Санкт-Петербурга – ведущего промышленного центра и культурной столицы России – большая заслуга ПАО «Россети Ленэнерго», обеспечивающего мегаполис надежным и бесперебойным электроснабжением. «Системообразующее предприятие имеет стратегическое значение для жизнеобеспечения Северной столицы, комфортной жизни миллионов петербуржцев. Реализация масштабных инфраструктурных проектов, стабильная работа промышленности, транспорта, социальной сферы, строительство жилья напрямую связаны с профессиональной деятельностью «Россети Ленэнерго» и требуют бесперебойного...
Читать далее
Новости

Мойка78: Петербуржцы хотят 96 тыс. руб. в месяц на пенсии

Жители Санкт-Петербурга за год существенно повысили свою осведомленность о будущих пенсионных выплатах – если в 2025 году лишь 22% опрошенных хотя бы примерно представляли размер страховой пенсии от государства, то в 2026-м таких стало уже 71%, свидетельствуют данные исследования СберНПФ, проведенного совместно со СберИнвестициями в 37 городах-миллионниках с участием 11 тысяч респондентов.Почти каждый десятый петербуржец самостоятельно рассчитывал свою будущую государственную пенсию, а 5% ориентируются на пример родственников-пенсионеров, тогда как остальные пока не углублялись в эту тему. В Сбере также зафиксировали рост интереса к накопительной пенсии: доля тех, кто полностью или частично разобрался в этом вопросе, увеличилась с 17% до 23%, число респондентов, пытающихся вникнуть в детали, выросло с 24% до 29%, а доля совершенно не интересующихся накоплениями сократилась на...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть смерть полиция суд погода петербург Россия метро прокуратура вода ремонт пулково недвижимость деньги семья США ученые Новый год Госдума долги штраф пенсии мошенники выплаты кирилл поляков пенсия проекты самолеты карелия билеты алименты школьники фильм ржд певица уфас болезнь россияне трамваи Лариса Долина эксперт блогер водители иск

Новости дня

Звезды

Суд оштрафовал рэпера Птаху на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Общество

Отец Блиновской рассказал о жизни блогера в колонии

Культура

Юрий Куклачев станет героем биографического фильма

Общество

Криминалист назвал истинные причины женитьбы казанского стрелка

Общество

Антикафе «Бар Капибар» в Петербурге могут оштрафовать за контакт с грызунами

Общество

Петербурженка выплатила долг по алиментам после 300 часов работы дворником

Общество

Карл отпустил ироничную шутку о королеве Камилле во время визита на острове Мэн

Новости

«Россети Ленэнерго» празднуют 140-летие со дня основания

Новости

Мойка78: Петербуржцы хотят 96 тыс. руб. в месяц на пенсии

Общество

Петербуржцы заметили ползущую змею на Миллионной улице

Общество

Водителей предупредили о признаках некачественного бензина на АЗС

Наука

Ученые предупредили о необратимых изменениях климата из-за экстремальной жары

Общество

Колесов сообщил петербуржцам о солнечной и сухой погоде на ближайшие три дня

Ленинградская область

Полицейские изъяли больше 12 тонн рыбы у нелегальных бизнесменов из Ленобласти

Транспорт

Пригородные электрички Петербурга перевезли 33,9 миллиона человек за полгода

Звезды

Лариса Долина отказалась от регистрации бренда в сфере недвижимости

Общество

Казанский стрелок Ильназ Галявиев женился в колонии

Звезды

Блогер Лерчек готовится к заключительному курсу химиотерапии

Общество

Сергей Усольцев мог лететь на курорты с любовницей за год до исчезновения

Наука

Космический камень с астероида может содержать ключи к происхождению жизни

Общество

У геймеров из Петербурга перестали запускаться Diablo IV и Marvel Rivals

Общество

С сентября РЖД перестанет продавать билеты на поезда в Сочи и Анапу

Общество

В четверг 18 рейсов не вылетят по расписанию из аэропорта Пулково

Ленинградская область

Грибы в Ленобласти выросли, а безопасны ли они после атак БПЛА — вопрос открытый

Общество

Эксперт назвала главный навык школьников в эпоху искусственного интеллекта

Звезды

Виталию Гогунскому может грозить взыскание 10 млн рублей по алиментам

Общество

Новак сообщил о насыщении рынка России дизельным топливом

Транспорт

Каждое четвертое парковочное разрешение в Петербурге получили многодетные семьи

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гущин Ярослав Алексеевич, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb