Эксперт перечислила категории получателей августовской прибавки к пенсии

В августе 2026 года увеличиваются пенсионные выплаты для работающих пенсионеров, обладателей накопительных пенсий, граждан старше 80 лет и других категорий. Также будет произведен пересмотр профессиональных доплат бывшим летчикам и шахтерам.

Категории получателей

Старший преподаватель Президентской академии Татьяна Голубева сообщила, что с августа отдельные категории пенсионеров получат прибавку или перерасчет доплат. Речь идет о работающих пенсионерах, получателях накопительной пенсии, 80-летних гражданах, инвалидах I группы, а также о лицах с северным или сельским стажем и иждивенцами.

Перерасчет для работающих пенсионеров

Работающим пенсионерам проведут ежегодный перерасчет страховых пенсий. Будут учтены взносы за 2025 год. Размер прибавки зависит от зарплаты, стажа и пенсионных баллов. Закон разрешает учитывать не более трех коэффициентов в год.

Увеличение накопительных пенсий

Накопительная пенсия вырастет на 17,3% с 1 августа. Для получателей срочной выплаты повышение составит 19,3%. Изменения затронут участников программы софинансирования и тех, кто направлял маткапитал на пенсию.

Удвоение фиксированной выплаты

Отдельное внимание эксперт уделила пенсионерам, которым в июле 2026 года исполнилось 80 лет. Им фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет увеличена вдвое. Кроме того, для данной категории установлена надбавка на уход в размере 1,4 тысячи рублей. Средства перечисляются пенсионеру вместе с пенсией, и он может распоряжаться ими по своему усмотрению, пишет РИА Новости.

Аналогичное увеличение фиксированной выплаты в два раза и надбавка на уход предусмотрены для граждан, которым впервые установлена I группа инвалидности.

При этом специалист обратила внимание, что если пенсионер уже получает повышенную фиксированную выплату в связи с достижением 80 лет, повторное увеличение не производится.

Доплаты за северный и сельский стаж

С 1 августа доплаты будут пересмотрены для пенсионеров, имеющих продолжительный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в сельском хозяйстве.

По словам Голубевой, надбавка за 15 лет работы на Крайнем Севере составит 4,8 тысячи рублей. За 20 лет в приравненных местностях доплата достигнет 2,9 тысячи рублей. Пенсионеры с 30-летним стажем в сельском хозяйстве получат прибавку в размере 2,4 тысячи рублей.