Виталию Гогунскому может грозить взыскание 10 млн рублей по алиментам

Актер Виталий Гогунский может выплатить дочери 10 миллионов рублей по алиментам. Такую сумму насчитала сторона его бывшей супруги Ирины Маирко.

В Пресненском районном суде Москвы продолжается слушание по алиментам на дочь Виталия Гогунского и Ирины Маирко, известной как Милана Стар. Сторона истца сообщила, что предварительная сумма задолженности превышает 10 миллионов рублей.

Адвокат Анастасия Каширская пояснила, что расчеты основаны на материалах, собранных истцом. Однако суд их пока не утвердил, сообщает Super.

Она также отметила, что Гогунский не представил документов, опровергающих эти цифры. На вопросы о других источниках дохода его защита ответила, что кроме декларации ничего предоставлять не планирует.

Следующее заседание назначено на 9 сентября. Ранее адвокат заявляла, что актер приложил к делу самодельную банковскую выписку о доходах.