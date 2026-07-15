Очереди на заправках сократились в 13 регионах России

Снижение ажиотажа на заправках зафиксировано в Калининградской, Брянской и еще 11 регионах страны. Эксперты связывают улучшение с ограничительными мерами, но дефицит пока сохраняется.

По данным сайта-локатора Russiabase и топливных карт, в 13 регионах России очереди на АЗС сократились. Стабилизацию подтвердили представители Минэнерго. Снижение ажиотажа зафиксировано в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской и Курганской областях. Также в Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми.

Власти совместно с нефтяными компаниями ввели ограничения на отпуск топлива. Самой распространенной мерой стал лимит на объем заправки легкового автомобиля. В некоторых регионах действуют дополнительные ограничения.

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев отметил, что ситуация остается непростой, но управляемой. В настоящее время простаивает до 30–35% мощностей по выпуску бензина.

Ранее вице-премьер Александр Новак связал дефицит топлива с ударами дронов по НПЗ. Из-за этих атак часть заводов вышла из строя.