Ученые прогнозируют смену климата в Петербурге, чиновники начинают задумываться

Профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо предупредила: нынешняя жара в США и Европе — не аномалия, а долгосрочный сдвиг.

Аномальные повышения температур на планете становятся все продолжительнее и опаснее . Климатолог считает, что лета, в привычном понимании жителей Земли, уже не существует, пишут РИА Новости.

При этом Санкт-Петербургу, который всегда считался столицей летних дождей и туманов, тоже, возможно, придется меняться. Что будет с Северной столицей, если средняя годовая температура в Европе продолжит расти?

Во-первых, зимы станут мягче, а снега — меньше. Это значит, что традиционные петербургские сугробы могут уйти в прошлое, а вместе с ними — и часть привычной зимней романтики. Катки и горки будут заливать все реже, а лыжные трассы в парках придется делать на искусственном снегу.

Во-вторых, летом город начнет задыхаться от жары. Петербург исторически не приспособлен к продолжительному зною: кондиционеры и вентилируемые фасады есть далеко не везде, а асфальт на Невском, как в Нью-Йорке в 2026 году, может начать плавиться при 38 градусах. А на фасадах исторического центра и домах памятниках, и вовсе, устанавливать кондиционеры запрещено по закону.

Изменение климата, вероятно, ударит и по сельскому хозяйству. Ленинградская область — далеко не всероссийская житница, но постепенное потепление климата может изменить структуру выращиваемых в нашем регионе растений. Картофель и капуста, к которым привыкли местные фермеры, могут начать хуже расти, зато появятся культуры, которые раньше здесь не выживали. Например, абрикосы или черешня. Но вместе с теплом придут новые вредители и болезни растений, к которым местные агрономы не готовы. Урожаи станут нестабильными, а цены на местные продукты, как следствие, начнут расти.

Жизнь петербуржцев тоже изменится. Вместо того чтобы кутаться в шарфы и пальто девять месяцев в году, горожане будут чаще носить футболки. Но с комфортом возникнут проблемы. Дожди, которые раньше были визитной карточкой города, могут стать разрушительными ливнями, которые будут приходить вместе со шквалами. Напомним, именно такой шквал, впервые за несколько десятилетий накрыл Петербург в субботу 11 июля, принеся немало разрушений.

Представьте, что такой шквал будет накрывать Северную столицу еженедельно, а то и чаще. Ливневки, которые и так едва справляются с потоками воды, перестанут работать и улицы превратятся в каналы. Участятся наводнения, угрожающие Петербургу, а наша гордость – петербургские парки потеряют все исторические деревья.

Что делать? Адаптироваться. Строить более устойчивые к жаре здания, модернизировать ливневую канализацию, пересматривать подходы к ведению сельского хозяйствя. И перестать воспринимать аномальную жару как просто «жаркое лето».

Городские власти уже заявили о планах расширить лесопарковый пояс вокруг Петербурга. Но пока что реальность далека от идеала: саженцы часто гибнут из-за плохого ухода, а городские газоны страдают от реагентов и неправильного покоса травы.

Глава Комитета по природопользованию Петербурга Кирилл Соловейчик, похоже, это понял одним из первых. В своем телеграм-канале он регулярно отчитывается о посадках деревьев: недавно вместе с губернатором высаживал дубы в саду Дубовая роща. Но главное не в пиаре. Соловейчик заказал цифровое исследование, которое должно показать, сколько деревьев нужно городу для сохранения экологического баланса.

Почему это срочно? Чиновник объясняет: в центре Петербурга формируется «остров тепла, который уже становится небезопасным», пишет 78.ру. Город нагревается быстрее, чем леса вокруг, и это прямая угроза здоровью горожан. Кроме того, Соловейчик хочет вернуть озеленение в центр «хотя бы до уровня того, как это было в Ленинграде». Об этом чиновник говорил год назад рассказывал в ходе «нулевых» чтений по проекту городского бюджета.

Ранее стало известно, что в немецком Мюнхене вводят строгие меры по экономии воды: автомобили теперь можно мыть только на автомойках, газоны должны оставаться сухими, а откачка воды из водоемов запрещена. Частные бассейны, фонтаны и другие водные объекты наполнять нельзя. Общественные фонтаны также отключают. Полив садов и декоративных растений разрешен только вечером и рано утром. За нарушения предусмотрены штрафы до 50 тысяч евро.

Эти меры вызваны значительным увеличением потребления питьевой воды. Городские власти сообщают, что сейчас оно превышает 360 миллионов литров в день, тогда как обычно составляет около 300 миллионов. Даже ожидаемые дожди не помогут улучшить ситуацию.