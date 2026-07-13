Авито Авто: спрос на китайские авто вырос на 26,7% за полгода

В первом полугодии 2026 года спрос на новые китайские автомобили на Авито Авто увеличился на 26,7% год к году, а их средняя цена составила 3,8 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе платформы, рекордный рост интереса зафиксирован у марок EXEED (почти в 3,3 раза), Hongqi (почти в 3 раза), JAECOO (+47,4%), а также у HAVAL и Geely (по +9%). Среди моделей лидирует Hongqi H5 (почти в 5,5 раза), за ним следует EXEED RX (+387,6%). В топ популярности вошли HAVAL Jolion (2,6 млн рублей), HAVAL M6 (2,3 млн), EXEED RX (5 млн) и другие.

Руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артем Хомутинников отметил, что на долю HAVAL пришлось 28,9% предложения новых китайских машин, а спрос на этот бренд вырос на 9,2%, при этом китайские автомобили в целом растут быстрее всего рынка (+15%). За первый квартал цены снизились у ряда моделей – больше всего у Hongqi HS3 (-10,5%) и OMODA C7 (-10%). Доля китайских авто среди всех предложений на площадке сократилась на 10 п.п. до 50% из‑за локализации производства, например, у TENET уже 10% объявлений. Наибольший рост спроса по округам – в Южном (+128%), Северо-Западном (+45,7%) и Уральском (+29,5%), среди регионов выделяются Ярославская (+138%), Тверская (+42,3%), Липецкая (+40,5%) и Воронежская (+38,3%) области.