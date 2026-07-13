Бензин АИ-95 подорожал на 24 процента за первую декаду июля

В начале июля средняя цена бензина АИ-95 в России выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост стоимости топлива происходит на фоне внеплановых ремонтов на НПЗ и высокого сезонного спроса.

По данным аналитического центра «Чек Индекс», за первую декаду июля медианные цены на бензин выросли. Так, АИ-92 подорожал на 20% до 70,5 рубля за литр. АИ-95 прибавил 24% и достиг 77,5 рубля. АИ-98 вырос на 32%, а АИ-100 на 13%. Дизельное топливо увеличилось на 11%, а сжиженный газ на 18%.

Структура потребления изменилась. Продажи АИ-92 выросли на 10%. Продажи АИ-95 и АИ-98 сократились на 13 и 18% соответственно. Дизтопливо показало рост на 28%, а СУГ на 17%. Спрос на АИ-100 увеличился на 37%. Разница между ценами сетевых и независимых АЗС достигает 2,1 раза.

Ранее вице-премьер Александр Новак связал дефицит топлива с атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Частичный выход НПЗ из строя привел к очередям и нестабильной работе заправок в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также других регионах.