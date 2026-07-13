Япония остается лидером по поставкам подержанных авто в Россию

За первое полугодие 2026 года из Японии в Россию ввезли 117,7 тысячи автомобилей с пробегом. Данный показатель 57% от общего объема импорта подержанных машин.

По данным аналитического агентства «Автостат», за первые шесть месяцев 2026 года в Россию ввезли 186,3 тысячи новых легковых автомобилей возрастом до трех лет. Этот показатель на 25% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт машин старше трех лет также вырос и достиг 205,2 тысячи единиц, что на 13% больше.

География поставок изменилась. В сегменте новых машин лидирует Китай с 130,5 тысячи автомобилей или 70% от общего объема. Второе место заняла Киргизия с показателем в 35,2 тысячи машин. Ввоз из Южной Кореи наоборот сократился, пишет «ФедералПресс».

Среди подержанных автомобилей лидирует Япония с 117,7 тысячи единиц. Китай поставляет 50,5 тысячи подержанных машин. Импорт из Кореи также снизился.