C начала 2026 года приложение «Подорожник» скачали почти 900 тысяч

За шесть месяцев 2026 года мобильное приложение «Подорожник» для оплаты проезда в общественном транспорте установили больше 890 тысяч жителей Санкт-Петербурга. Сервис позволяет оплачивать проезд виртуальными билетами без посещения касс и остается доступным даже при ограничениях Интернета.

Мобильное приложение «Подорожник» набирает популярность среди пассажиров общественного транспорта Северной столицы. Согласно данным пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга, сервис установили больше 890 тысяч человек.

В транспортном ведомстве рассказала, что пассажиры выбирают «Подорожник» за мгновенное пополнение и использование виртуального билета без дополнительной активации, возможность отложенных пополнений, контроль истории поездок и оплату проезда без посещения точек продаж.

В марте 2026 года приложение включили в «белый список» Минцифры. Это решение гарантирует доступность сервиса даже в периоды временных ограничений мобильного Интернета. Комитет по транспорту и СПб ГКУ «Организатор перевозок» регулярно обновляют приложение и учитывают отзывы пользователей для улучшения интерфейса и расширения функционала.