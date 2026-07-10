Экономика Финляндии может рухнуть после закрытия границы с Россией

Закрытие границы с Россией оставило Хельсинки и другие города Финляндии пустыми. Особенно сильно пострадал туристический сектор, который долгие годы был тесно связан с трансграничным потоком людей из РФ.

Профессор Хельсинского университета Томас Малинен заявил, что экономика Финляндии серьезно пострадала после закрытия границы с Россией. В социальных сетях эксперт подчеркнул, что аналитики связывают ухудшение ситуации с закрытием восточной границы.

По словам профессора, наиболее сильный удар пришелся на туристический сектор. Столица Финляндии заметно опустела, и аналогичная картина наблюдается в других городах.

Ранее сотрудник Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен также говорил о негативных последствиях закрытия границы. Он отмечал, что это решение ударило по приграничным населенным пунктам и туристической отрасли. Финляндия долгие годы была тесно связана с трансграничным потоком людей и товаров из России.

Напомним, что граница между Финляндией и Россией остается закрытой по решению финских властей. Ограничения на ее пересечение начали вводить с ноября 2023 года. С 1 июля 2026 года российское правительство также ограничило пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией.