Петербуржца арестовали за кражу 35 млн у женщины под видом создания БПЛА

Петроградский районный суд заключил под стражу жителя Санкт-Петербурга, который выдавал себя за высокопоставленного военного и изобретателя. Злоумышленник похитил у женщины 35 миллионов рублей под предлогом разработки беспилотников.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. С 2022 по 2025 год под видом высокопоставленного военнослужащего и изобретателя злоумышленник выманил у потерпевшей 35 миллионов рублей под предлогом создания партии дронов.

Сначала обвиняемый попросил 300 тысяч рублей на изготовление демонстрационной партии дронов, а затем выпросил оставшуюся сумму в размере 35 миллионов. Вернуть деньги он обещал в первом квартале 2026 года. Однако мужчина обязательства не выполнил, после чего потерпевшая обратилась в полицию. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Фигурант вину не признал, однако против избрания меры пресечения не возражал. Суд заключил его под стражу до 6 сентября 2026 года. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.