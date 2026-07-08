УФАС включило «Вегу» в РНП за срыв поставки спецодежды в Петербург

Санкт-Петербургское УФАС на два года внесло рязанскую компанию «Вега» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) за неисполнение контракта на поставку спецодежды городской службе.

Основанием для включения в РНП стало неисполнение контракта на поставку спецодежды для «Городской аварийно-восстановительной службы жилищного фонда Санкт-Петербурга». Дело в том, что компания не поставила товар в установленные сроки и не реагировала на претензии. Заказчик обратился в антимонопольный орган с информацией о нарушении.

В итоге ведомство признало действия поставщика недобросовестными и приняло решение о включении сведений о компании в РНП. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

Напомним, что данный реестр содержит информацию об участниках, уклонившихся от заключения контрактов или не исполнивших обязательства по ним.