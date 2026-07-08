Депутаты призвали обеспечить семьи доступным жильем через оптовые закупки

В Государственной думе предложили продавать стройматериалы для частных домов молодым семьям по оптовым ценам, а также выделять им землю в возрождаемых селах. По оценкам парламентариев, такой шаг позволит снизить затраты на строительство на 30–50%.

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой сделать строительство частных домов доступнее для молодых семей. Он предложил организовать на региональном уровне оптовые закупки стройматериалов с последующей перепродажей гражданам по той же закупочной цене.

По расчетам парламентария, инициатива позволит сэкономить 30–50% стоимости материалов, а с учетом сезонных колебаний цен экономия может быть еще выше. В беседе с NEWS.ru Миронов подчеркнул, что регионы при этом не понесут финансовых потерь.

Миронов также призвал возрождать вымирающие села и деревни, выделяя земельные участки семьям, желающим строиться в таких населенных пунктах. Он отметил, что затраты на создание инфраструктуры с нуля составляют 2–3 миллиона рублей на каждый дом без учета газа.