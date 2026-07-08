Авито запустил совместный доступ к профилю без пароля

Авито запустил функцию совместного доступа к профилю, позволяющую доверить близкому работу с объявлениями и чатами без передачи логина и пароля.
Как сообщили в пресс-службе Авито, каждый десятый пользователь делится учётными данными, среди владельцев нескольких аккаунтов — каждый пятый. Это небезопасно: система может заблокировать профиль при смене поведения, ответственность за нарушения — на владельце. Совместный доступ — связь между двумя верифицированными профилями.
Права помощника ограничены объявлениями и чатами, настройки и удаление аккаунта недоступны. По данным опроса, чаще доступом делятся пары (41%), друзья (20%), дети, помогающие родителям (15%).
«Мы сделали эту практику удобной и безопасной», — отметила Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности Авито.