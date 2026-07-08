Анестезия может стать обязательной на приеме у стоматолога

Минздрав предложил обязать стоматологов проводить болезненные манипуляции только с обезболиванием.

Новый проект поправок впервые включает прямую норму об обязательном обезболивании. Все стоматологические поликлиники должны обеспечить анестезию при проведении манипуляций, которые могут вызвать боль. На данный момент проект опубликован на портале для общественного обсуждения.

Действующая редакция приказа 2020 года содержит лишь общую формулировку о возможности применения анестезии. В детской стоматологии такая норма существует почти 15 лет.

Документ также расширяет штатные нормативы. В перечень сотрудников стоматологических кабинетов включены стоматологические фельдшеры. Они наравне с врачами и зубными врачами смогут оказывать первичную помощь. При наличии показаний пациент должен быть направлен к врачу для специализированной помощи. Штатный норматив остается прежним: 5 специалистов на 10 тысяч населения.

Новые стандарты оснащения касаются зуботехнических лабораторий и кабинетов. Из них исключены некоторые избыточные требования к оборудованию. При утверждении приказ вступит в силу с 1 октября 2026 года.