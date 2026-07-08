Сыну Ирины Усольцевой запретили искать пропавших родственников в тайге

Сыну пропавшей Ирины Усольцевой Данилу Баталову отказали в участии в поисках семьи в Кутурчинском Белогорье. Молодой человек хотел присоединиться к отряду «ЛизаАлерт», но не получил справку для прохода через блокпосты.

Отказ в участии в поисках

Почти десять месяцев прошло с момента исчезновения семьи Усольцевых. 28 сентября 2025 года супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью отправились в турпоход по Кутурчинскому Белогорью и пропали. Поиски стали самыми масштабными в истории региона. Сейчас операция перешла в точечный формат. Спасатели выходят на маршрут только при благоприятных погодных условиях.

К поискам перестали допускать посторонних. На подступах к Белогорью установлены блокпосты. Данный фильтр коснулся и близких родственников. Сын Ирины Усольцевой Данил Баталов в беседе с aif.ru заявил, что ему запретили участвовать в поисках лично.

Во время последнего выезда Баталов собирался присоединиться к отряду «ЛизаАлерт». Поисковики предупредили, что для прохода через блокпосты требуется специальная справка из Следственного комитета. Баталов обратился в СК, но получил отказ. Ему объяснили, что на Белогорье опасно и работают только профессионалы.

Подготовка и опыт

В беседе с aif.ru Баталов отметил, что обладает физической и профессиональной подготовкой. Молодой человек пять лет занимался спортивным туризмом, имеет свыше 20 медалей за спортивные достижения. Он хорошо проявил себя на прошлых поисках в октябре 2025 года. Участвовал в поиске другого пропавшего туриста на территории заповедника «Столбы», где его определяли в ударные группы. Баталов задается вопросом, почему сейчас ему нельзя участвовать в поисках.

Версии знакомого о пропаже

Знакомый пропавшего бизнесмена Сергея Усольцева Валентин Дегтерев ранее поделился своими версиями. Он не верит в гибель бизнесмена. Дегтерев рассказал, что они переписывались в мессенджере с 2018 года. Недавно он заметил, что аватар его знакомого сменился, хотя тот уже считался без вести пропавшим.

По версии Дегтерева, в тайге семья могла подвергнуться нападению, либо исчезновение было спланировано заранее. Он отметил, что Сергей Усольцев занимался высокотехнологичными разработками. Его бизнес по производству краски был «верхушкой айсберга».