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Стоимость парковок в Петербурге останется прежней до 2027 года

Никита Козлов
Фото: abn.agency

В Санкт-Петербурге не планируют повышать тарифы на парковку до 1 января 2027 года. Платный въезд в центр города также пока не рассматривается.

Власти Северной столицы не планируют повышать тарифы на парковку до 1 января 2027 года. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга Александра Бахмутская на пресс-конференции ТАСС.

Платный въезд в центр города также пока не рассматривается. Директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев назвал эту тему скорее политически-стратегической.

По его словам, этот вопрос обсуждается в Законодательном собрании, но конкретных решений пока не принято. Введение платного въезда не входит в планы ни ведомства, ни градостроителей. Депутаты рассматривают перспективы, однако текущие тарифы на парковку останутся без изменений.

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