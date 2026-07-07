Стоимость парковок в Петербурге останется прежней до 2027 года

В Санкт-Петербурге не планируют повышать тарифы на парковку до 1 января 2027 года. Платный въезд в центр города также пока не рассматривается.

Власти Северной столицы не планируют повышать тарифы на парковку до 1 января 2027 года. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга Александра Бахмутская на пресс-конференции ТАСС.

Платный въезд в центр города также пока не рассматривается. Директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев назвал эту тему скорее политически-стратегической.

По его словам, этот вопрос обсуждается в Законодательном собрании, но конкретных решений пока не принято. Введение платного въезда не входит в планы ни ведомства, ни градостроителей. Депутаты рассматривают перспективы, однако текущие тарифы на парковку останутся без изменений.