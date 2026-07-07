Петербург и Абхазия договорились о совместных проектах

Представители Санкт-Петербурга и Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Делегация Северной столицы также посетила Парк Славы в Сухуме.

Делегация из Петербурга в настоящее время находится в Абхазии с рабочим визитом. В ходе поездки состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительствами двух сторон. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в мессенджере «Макс».

По его словам, данный документ охватывает широкий спектр направлений, включая торгово-экономическое, научно-техническое и социально-гуманитарное взаимодействие.

Поляков сообщил, что представители делегации из Петербурга посетили Парк Славы в Сухуме и возложили цветы к мемориалу. В рамках визита стороны также провели переговоры, на которых обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, перспективные совместные проекты и укрепление уже существующих связей между регионами.