В сквере у дацана в Петербурге вырубили 48 деревьев ради аллеи

В сквере рядом с дацаном на территории Санкт-Петербурга начали вырубать деревья. Под удар попали сразу 46 кустарников и 48 стволов, среди которых вязы, яблони, клены, березы, липы и черемухи.

У буддийского дацана в Северной столицы начали вырубать деревья. По информации пользователей группы «Деревья Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте», под ударом оказались вязы, яблони, клены, березы, липы и черемухи. Горожане остались возмущены действиями коммунальных служб.

«Божечки…взрослые здоровые красивые деревья и рубят… пора уже уголовные дела заводить на тех, кто дает разрешения на такие благоустройства», — отметила жительница Северной столицы.

Одна из подписчиц группы высказала недовольство действиями властей. Она считает, что петиции, электронные подписи и жалобы не дают результата. По ее мнению, жителям нужно выходить лично и дожидаться чиновников на месте.

«Почему бы это не сделать на пустыре около администрации?» — задается вопросом петербурженка. «Нам не нужно такое благоустройство!!!! Эти деревья высаживали блокадники!!! Это просто позор! Уверен, ни один пограничник такой проект бы не поддержал!!! Отвратительно! Рубить взрослые здоровые деревья недопустимо!!!» — негодует жительница Петербурга. «Вырубают деревья, чтобы сделать… аллею! Сюр какой-то», — возмущается одна из подписчиц группы.

После жалоб горожан стало известно, что сквер благоустроят: установят памятник пограничникам, сделают аллею, скамейки и светильники. Взамен вырубленных высадят 64 дерева и 1,3 тысячи кустарников. Стоимость работ оценили в 142,4 миллиона рублей. Завершить благоустройство планируют ко Дню пограничника в 2027 году.