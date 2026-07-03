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Топ-10 необычных развлечений на VK Fest 2026

Михаил Яковлев
Фото: пресс-служба ВКонтакте

В эти выходные, 4 и 5 июля, в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится VK Fest – самый масштабный фестиваль России. Для гостей выступят Лолита, группа t.A.T.u, Ольга Бузова, Xolidayboy, Маркул, Агата Кристи и десятки других артистов. Организаторы обещают сотни развлечений для всей семьи, автограф-сессии, встречи с кумирами. Редакция «Мойка 78» изучила программу фестиваля и выбрала десять самых крутых активностей для тех, кто хочет не просто слушать музыку, а в полной мере почувствовать атмосферу фестиваля.

Пенная дискотека и шоу мыльных пузырей

В семейной зоне развернется цирковой шатер. Здесь в течение двух дней будут проходить шоу мыльных пузырей, работать криолаборатория с морозным паром, а вечером все желающие смогут оторваться на пенной дискотеке. Отдельный бонус — встреча с русалкой и цирковые мастер-классы.

Яхтинг и регаты на радиоуправлении

Одной из главных новинок этого года станет масштабная зона водных активностей. Проект «Сила ветра» проведет для всех желающих тренировки по яхтингу и устроит зрелищные регаты на радиоуправляемых моделях. Главное — успеть записаться на мастер-класс до того, как все места разберут.

Экстрим-парк: скейт, BMX и джамперы

Более 150 райдеров из 30 городов соберутся в экстрим-зоне. Памп-трек, скейт-плаза и соревнования по самокатам и роликам никого не оставят равнодушным. Среди участников заявлен чемпион мира по скейтбордингу Максим Круглов — за его трюками стоит понаблюдать лично.

Шатер «Мельницы»: космическое мыло и балансир

Студия анимационного кино «Мельница» построила отдельный шатер для семейного отдыха. Здесь можно будет изготовить космическое мыло, прокатиться с горки и воспользоваться бьюти-зоной. Для малышей предусмотрены кинетическая песочница и аттракцион-балансир.

Стать диджеем за один день

Resonance Music Academy докажет, что диджеинг доступен каждому. На их мастер-классах гости научатся основам сведения треков на профессиональном оборудовании. Отличный способ не только научиться чему-то новому, но и попробовать себя в роли звезды сцены Радио Рекорд.

Взлом реальности от ГУАП

Технопарк ГУАП впечатлит любителей технологий. Гости смогут поуправлять беспилотными системами, собрать планер и даже пройти тест на готовность к полету в космос. Скептики удивятся, но роботы здесь действительно умеют общаться.

VR-арена «Другие миры»

В этой зоне установлены VR-шлемы с более чем 20 сценариями: гостям предлагают посражаться с зомби, полететь в космос и высадиться на Марсе. Удивит даже самых искушенных геймеров.

Азия и косплей: One Piece, Гарри Поттер и кимоно

На сцене VK Asian Dragon Fest развернется битва косплея. Гостей ждут тематические стенды по мирам «Клинка, рассекающего демонов», Genshin Impact, а также культовым играм Alan Wake и Fallout. Любители Японии смогут примерить настоящее кимоно в специальной фотозоне. А на главной сцене Косплей состоится дефиле образов – в нем примут участие актеры косплей-шоу и фанаты азиатской культуры.

Мастер-класс по фокусам от Музея Магии

Профессиональный иллюзионист раскроет пару секретов мастерства на обучающем мастер-классе. Самые смелые смогут поучаствовать в интерактивном розыгрыше «Что в коробке?» .

Зона расслабления от Bon Thai

Чтобы восстановить силы после танцевальных батлов, загляните в зону Bon Thai. Здесь проведут экспресс-сеансы расслабляющего тайского массажа и разыграют призы среди гостей.

VK Fest – один из самых популярных фестивалей России, он проводится в Санкт-Петербурге с 2015 года. В этом году VK Fest состоится 4 и 5 июля, после чего переедет в Нижний Новгород – 11 июля. 18 и 19 июля фестивальный тур завершится в Москве.

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