VK Fest объявил состав участников сцены Радио Рекорд в трех городах

Организаторы фестиваля VK Fest обнародовали список исполнителей, которые выступят на электронной площадке Радио Рекорд в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Сцена будет работать во все дни мероприятия. В программе заявлены SWANKY TUNES, DJ GROOVE, FEEL, JEAM BISCUIT & G-POL, DJ MEG, а также новые участники — NERAK и основатель лейбла Interplay Records ALEXANDER POPOV.

В Санкт-Петербурге 4 июля сеты отыграют DJ BALDIN, TURBOSH, ARIA FREDDA, BYOR, LADY WAKS и FEEL. На следующий день, 5 июля, выступят NEJTRINO, KTO DJ?, ZESKULLZ, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, SWANKY TUNES и DJ MEG. В Нижнем Новгороде электронная сцена появится впервые: 11 июля там выйдут SHAPOV, LADY WAKS, DJ KATYA GUSEVA, TURBOSH, ARIA FREDDA, DJ BALDIN, RIRI и STAS SATORI. В Москве 18 июля выступят DJ BALDIN, KTO DJ?, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, DJ MEG & NERAK, SHAPOV и PODLESNOV B2B S.A.Y. На 19 июля запланированы сеты ARIA FREDDA, FONAREV, ALEXANDER POPOV, DJ GROOVE, VOLAC и SWANKY TUNES. Также организаторы анонсировали секретного гостя — название проекта будет раскрыто позднее.

Генеральный продюсер Радио Рекорд Андрей Резников сообщил, что на сцене соберутся представители различных направлений электронной музыки — от хауса до транса, а конструкция площадки позволит зрителям находиться внутри нее, рядом с артистами. Сцена Радио Рекорд работает на VK Fest с 2015 года в Петербурге, в прошлом году появилась в Москве, а в этом — впервые будет представлена в Нижнем Новгороде. Ранее фестиваль объявил вторую волну участников основной программы, включая FEDUK, OG Buda, Еву Польну, МОТа, JONY, Славу КПСС и двух неизвестных исполнителей. VK Fest стартовал 7 июня в Казани, затем пройдет в Санкт-Петербурге (4–5 июля), Нижнем Новгороде (11 июля) и Москве (18–19 июля).