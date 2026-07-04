Петербуржцы требуют уничтожить борщевик напротив детских площадок

Жители Санкт-Петербурга жалуются на борщевик, который разрастается в разных районах города. Горожане отмечают, что после скашивания сорняк появляется снова, а в некоторых местах он цветет прямо напротив детских площадок.

На городском портале «Наш Санкт-Петербург» жители разных районов города жалуются на массовое распространение борщевика.

«Борщевик вдоль дома. В микрорайоне Авиагородок во многих местах есть борщевик», — заявила жительница Московского района Петербурга.

Другой горожанин из Пушкина обнаружил массовые всходы опасного сорняка на открытой территории общего пользования. Пользователь из Красносельского района Северной столицы просит принять меры по уничтожению борщевика, который в большом количестве растет вдоль пешеходной тропинки между ЖК Лаголово и Красным Селом. Он отметил, что растение активно цветет и создает прямую угрозу здоровью жителей.

«Совсем не косят траву на бульваре! И растет борщевик!» — возмущается петербурженка из Невского района города. «Цветет борщевик напротив детской площадки», —пишет пользователь из Красногвардейского района Петербурга.

Напомним, что борщевик Сосновского представляет опасность для человека из-за токсичных веществ, которые вызывают тяжелые химические ожоги. Попадание сока в глаза может привести к необратимой потере зрения.