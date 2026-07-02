Суд Петербурга вынес приговор восьмерым мужчинам за похищение человека

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор восьмерым мужчинам, признанным виновными в похищении и вымогательстве. Фигуранты напали на потерпевшего, вывезли его в лес и потребовали деньги.

Злоумышленников признали виновными в похищении и вымогательстве. Следствие установило, что 18 мая 2024 года фигуранты вступили в сговор и спланировали похищение мужчины.

Нападение было совершено 26 мая. Они нанесли потерпевшему удары и насильно посадили его в машину. Жертву вывезли в лес, где злоумышленники с пневматическим пистолетом потребовали 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Потерпевший занял деньги у знакомого и перевел им 50 тысяч рублей, после чего его отпустили. Полученные средства фигуранты распределили между собой.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 800 тысяч рублей. Всего пострадавший требовал 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.