В выходные на небе может появиться Северное сияние из-за активности Солнца

За сутки на Солнце произошло десять вспышек класса М. Многочисленные выбросы корональной массы направлены в сторону Земли. Ученые ожидают геомагнитные бури на выходные и повышенную вероятность северного сияния.

Исследователи сообщают, что к нашей планете приближаются больше пяти солнечных бурь. Как минимум три из них обеспечивают хорошие шансы для полярных сияний. Прогнозы моделей NOAA и NASA не учитывают все штормы из-за быстрой смены извержений, пишет Space.com.

По данным ученых, первый шторм может начаться утром 3 июля. Возможны геомагнитные бури уровня G2 или сильнее. Согласно прогнозу NOAA, вечером ожидаются умеренные магнитные бури, а большую часть июля возможны слабые возмущения. Специалисты отмечают, что такая обстановка может сместить северное сияние дальше на юг и сделать его видимым в некоторых районах северных штатов США при ясном небе.

Яркость явления зависит от взаимодействия выбросов и ориентации их магнитных полей. Правильное выравнивание может вызвать более интенсивные бури и яркие сияния. Однако ночи в северном полушарии коротки, а сумерки могут помешать наблюдениям.