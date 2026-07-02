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УФАС Петербурга нашло нарушения в рекламе «Совкомбанка»

Никита Козлов
Фото: abn.agency

Санкт-Петербургское УФАС России признало рекламу «Совкомбанка» ненадлежащей из-за нарушения требований законодательства.

Поводом для разбирательства стало обращение гражданина в антимонопольный орган с жалобой на поступившее от банка рекламное сообщение. Заявитель указал, что не выражал согласия на получение подобных уведомлений.

Однако в ходе рассмотрения материалов финансовая организация предоставила документ, подтверждающий предварительное согласие абонента, на основании чего ведомство признало направление сообщения правомерным. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

В ходе дальнейшего анализа текста рекламы специалисты обнаружили нарушения действующего законодательства. В рекламном сообщении отсутствовало официальное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы, оказывающего данную финансовую услугу. Кроме того, организация не включила в текст обязательное предупреждение о необходимости оценивать свои финансовые возможности и риски.

В настоящее время документы переданы уполномоченному должностному лицу ведомства для возбуждения дела об административном правонарушении.

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