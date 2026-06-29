Коммунальщики вывезли 10 тонн отходов из центра Петербурга после «Алых парусов»

После праздника выпускников «Алые паруса» коммунальные службы вывезли из центра Санкт-Петербурга десять тонн отходов. Для уборки использовали свыше 400 дополнительных контейнеров и электромусоровозы.

Коммунальные службы Петербурга вывезли десять тонн отходов из центра города после проведения «Алых парусов». К мероприятию готовились заблаговременно. На Дворцовой набережной, Марсовом поле, Миллионной улице и других площадках установили свыше 400 дополнительных контейнеров. Мусор вывозили на электромусоровозах, которые работают бесшумно и без вредных выхлопов. Каждый контейнер оперативно опустошали по мере заполнения.

Объем отходов в этом году не стал рекордным. По данным Мойки78, в 2023 году после праздника вывезли больше 12 тонн мусора, в 2024 году десять тонн, а в 2025 году показатель находился на отметке в девять тонн. При этом основную долю отходов составляет пластик. За последние три года его доля не опускалась ниже 90%.

Напомним, что власти ввели временный запрет на продажу алкоголя с 22:00 26 июня до 11:00 28 июня, который не распространялся на точки общепита.