В Петербурге судоводитель получил условный срок за аварию на Крюковом канале

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура добилась признания судоводителя виновным в нарушении правил безопасности.

С учетом мнения гособвинителя судоводитель признан виновным за нарушение правил безопасности. По предварительным данным, 17 октября 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения следовал на маломерном судне по Крюкову каналу с двумя пассажирами на борту.

Обвиняемый нарушил требования безопасности и совершил навал на понтон. Ущерб от действий мужчины оценили в размере свыше 1,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.



Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года и шесть месяцев.