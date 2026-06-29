Авито запустил ИИ-создание объявлений по фото

Авито запускает сценарий «Разберем гардероб», в котором ИИ создает объявление о продаже одежды по фотографии.
Как сообщили в пресс-службе Авито, модель A-Vision определяет характеристики вещи и формирует название и описание, а во время тестирования пользователи опубликовали более 100 тыс. объявлений, в половине случаев не меняя параметров. Теперь достаточно сфотографировать вещь: ИИ анализирует изображение и заполняет все данные — от категории до текста, сокращая количество экранов примерно на 40% и предлагая рекомендованную цену на основе рыночных аналогов.
«Наша задача — чтобы для продажи хватило одной фотографии. К 2030 году так будет публиковаться больше половины объявлений одежды и обуви», — отметил Алексей Гевлич, директор бизнес-направления Lifestyle в Авито. Функция доступна в мобильном приложении для частных продавцов в категориях взрослой и детской одежды.