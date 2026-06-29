Учителя могут адаптироваться к клиповому мышлению учеников в эпоху TikTok

Школы могут адаптироваться к клиповому мышлению учеников, если сократят лекции и внедрят интерактивы.

Эксперт Яков Якубович в комментарии RuNews24.ru заявил, что современный подросток одновременно существует в традиционной школе и стремительной цифровой среде. Конфликт между этими мирами достиг точки, где старые методы преподавания перестают работать.

По его словам, мозг не сломался, а перестроился под формат коротких видео и бесконечного скроллинга. Согласно данным Росстата за 2025 год, россияне проводят в социальных сетях в среднем три часа в день, что на 15% больше, чем годом ранее. При этом 20% населения испытывают трудности с концентрацией внимания.

Якубович подчеркнул, что проблема заключается не в «испорченном поколении», а в устаревших методах обучения. Полуторачасовая лекция воспринимается как пытка даже для взрослых, и требовать от школьников усидчивости из прошлого века бессмысленно.

Эксперт считает, что школа обязана адаптироваться. Для этого необходимо сократить лекции до 10–15-минутных блоков, добавить интерактивы, дискуссии, кейсы и элементы геймификации.

По мнению Якубовича, навык концентрации похож на мышцу, которую необходимо тренировать. Школа должна не просто передавать информацию, а учить критически мыслить, анализировать и синтезировать.