Для второй линии метро Петербурга готовят новый состав «Балтиец»

Метрополитен Санкт-Петербурга завершает этап подготовки очередного поезда модели «Балтиец» к эксплуатации на второй линии. Состав переместят между электродепо для проведения пуско-наладочных процедур.

Пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» в мессенджере «Макс» сообщила, что поезду предстоит пройти комплекс пуско-наладочных мероприятий, прежде чем он выйдет на маршрут с пассажирами. Планируется, что 52-й состав этой модели будет переведен с площадки электродепо «Автово» в электродепо «Выборгское».

Представители транспортного ведомства уточнили, что данный поезд является девятым по счету шестивагонным составом серии «Балтиец», выполненным в синей цветовой гамме. Все перечисленные составы были специально сконструированы и поставлены для обслуживания именно второй ветки подземки.

Ранее вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщал, что в одном из вагонов этого поезда в тестовом режиме установлены медиаэкраны, которые вмонтированы в оконные проемы. На этих дисплеях транслируется интерактивная навигационная информация, включая названия станций, схемы пересадок, выходы к городским объектам и справочные данные о прилегающих районах. Кроме того, для юных пассажиров предусмотрен специальный развивающий видеоконтент.