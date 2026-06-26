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Кофейни Петербурга закрываются на фоне слов Беглова о гастрономическом туризме

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

В Санкт-Петербурге продолжается сокращение заведений общепита. За последние два года их количество уменьшилось на 10 процентов — с 7172 до 6467.

Больше всего пострадали кофейни, которых стало меньше на 313, и пекарни, потерявшие 212 точек. Такие данные приводит rg.ru. Участники рынка объясняют это изменение потребительских привычек. Жители города все чаще покупают кофе и выпечку в супермаркетах, где ритейлеры активно развивают собственные пекарни, кофейные зоны и устанавливают автоматы.

Проще говоря, людям надоело платить по 300 рублей за латте в уютной кофейне, когда в соседнем «Пятерочке» можно взять то же самое за 100 рублей, пусть и без барной стойки и улыбки бариста.

Кофейни Петербурга закрываются на фоне слов Беглова о гастрономическом туризме
Фото: abn.agency

Однако губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС заявил, что Петербург позиционирует себя как настоящую столицу гастрономического туризма и уже является уникальным феноменом в этой сфере. По его словам, за последние пять лет оборот общепита в городе увеличился в четыре раза, несмотря на сложнейшие вызовы.

В одном только 2025 году, говорит градоначальник, он вырос на 12 процентов в сопоставимых ценах. Петербург, по данным главы города, занимает второе место по обороту в сфере общепита и лидирует по обеспеченности посадочными местами.

По его информации в прошлом году также открылось свыше 200 новых заведений. Тренд, отмечает Беглов, продолжается и в 2026-м. В городе появляются кофейни и крупные ресторанные проекты.

Кофейни Петербурга закрываются на фоне слов Беглова о гастрономическом туризме
Фото: abn.agency

Возможно, чиновники включают в статистику общепита зоны с персоналом и столиками в том числе с супермаркетах. Отсюда и прирост. Но представить, что именно перекусочная супермаркета станет драйвером гастрономического туризма, как минимум сложно

Остается только гадать, как эти две реальности уживаются друг с другом. С одной стороны, минус 313 кофеен и минус 212 пекарен. С другой — рекордные обороты и лидерство по посадочным местам. Возможно, закрывшиеся заведения просто не умели считать деньги. Или же губернатор считает по-своему. А жители Петербурга тем временем продолжают голосовать рублем в супермаркетах, где кофе дешевле, а очереди короче. И, судя по статистике, эта тенденция только набирает обороты.

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