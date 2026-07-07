Проект КАД-2 превратился в бесконечный сериал с непредсказуемым сюжетом

Проект строительства второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга продолжает напоминать бесконечный сериал с непредсказуемым сюжетом. Трассировка КАД-2 меняется с завидной регулярностью — едва появляется новая версия, как тут же начинают бегать лоббисты по чиновничьим кабинетам, и чудесным образом дорога снова меняет направление.

История этого проекта тянется уже не одно десятилетие. Изначально КАД-2 задумывалась как полноценное кольцо, но со временем превратилась в нечто среднее между рокадой и эскизом на салфетке, пишет Фонтанка. Северный участок, который должен был захватывать трассы «Сортавала» и «Скандинавия», сначала столкнулся с военными полигонами, потом с охраняемыми природными ландшафтами, а затем с дачами и коттеджами местных жителей . В итоге от него остались лишь пунктирные линии на картах.

В марте 2026 года пресс-служба администрации Ленобласти опубликовала новость о том, что губернатор Александр Дрозденко после встречи с главой «Автодора» объявил, что трассировка «максимально скорректирована с учетом обращений региона». Дорогу отодвинули от поселка Березовое во Всеволожском районе. Однако в апреле выяснилось, что это не финал: трасса снова может измениться до утверждения документации по планировке территории. В правительстве Ленобласти признали, что створ трассы окончательно не определен.

Каждый раз, когда появляется новая картинка с трассировкой, лоббисты — те, кто успел прикупить участки вдоль будущей магистрали или, наоборот, хочет отвести дорогу подальше от своей недвижимости, — тут же начинают активничать. И чудесным образом трасса смещается. То в одну сторону, то в другую. Жители дачных поселков, чьи дома попали в буферную зону, уже не знают, радоваться им или плакать: сегодня дорога идет через их участок, завтра — огибает его, пишет «Общая газета Ленинградской области».

Эксперты уже устали гадать, где в итоге пройдет трасса. Транспортный инженер Дмитрий Баранов отметил, что нынешний восточный участок — это скорее рокада, а не кольцо, и его реализация, как пишет «Деловой Петербург», будет разбита на очереди. Его коллега Илья Резников считает, что текущие планы — это «эрозия исходного проекта и попытка скрестить ужа и ежа». Похоже, истинную надобность дороги пока не осознали даже те, кто ее проектирует.

Не исключено, что за лоббистскими телодвижениями внимательно следят силовые ведомства. Можно предположить, что их интересует ответ на вопрос — а нет ли здесь признаков классической схемы «Остапа Бендера»? Создать информационный шум вокруг проекта, потом попытать внести изменения, выгодные узкому кругу лиц, а следы попробовать убрать новыми корректировками, это вполне в духе «великого комбинатора». Когда-нибудь этот сыр-бор закончится и не редкий для подобных историй финал — новости из пресс-служб правоохранителей с сообщениями о задержании очередных «комбинаторов» — почему-то не кажется уж очень не предсказуемым.