Россиянам дали советы по проверке участка перед покупкой под строительство

Перед покупкой участка под строительство эксперт советуют проверить его статус в местной администрации и убедиться, что земля внесена в генеральный план. В противном случае покупатель рискует остаться без разрешения на строительство и без обещанной инфраструктуры.

Председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова дала практические советы по покупке земли под ИЖС. Она отметила, что застройщики часто вводят жителей в заблуждение относительно статуса земли. Например, участок продается как ИЖС, но по документам числится как сельхозназначение.

Перед покупкой земли Иванова советует обратиться в сельскую администрацию и проверить, внесен ли участок в генплан. Без этого разрешение на строительство получить невозможно.

Также в разговоре с «ФедералПресс» эксперт объяснила разницу между СНТ и ИЖС. По ее словам, в СНТ можно строить капитальный дом, но прописаться и подключить коммуникации сложнее. Для ИЖС участок должен быть внесен в генплан.

При покупке квартиры в городе Иванова рекомендует требовать от застройщика соглашение о КРТ. В нем зафиксированы обязательства по строительству школ, детсадов и парков. Спикер подчеркнула, что желания застройщиков не всегда совпадают с решениями власти, а крайними остаются жители.