Во вторник из Пулково не вылетят 38 самолетов по расписанию

В аэропорту Пулково 7 июля задерживается вылет 25 рейсов. Вылет еще 13 самолетов из Санкт-Петербурга был отменен.

По данным онлайн-табло аэропорта Северной столицы, в числе задержанных рейсов находится рейс SU 6563 «Аэрофлота» в Сочи. Самолет должен был вылететь в 8:15, однако вылет отложен до 10:15. Рейс SU 2954 в Краснодар данной авиакомпании перенесен с 8:15 на 12:15. Также задерживается вылет рейса 5N 509 Smartavia в Нижний Новгород. Самолет отправится в 11:00, тогда как его вылет был запланирован на 9:00.

Рейс FV 6355 «Аэрофлота» и «России» в Минеральные Воды перенесен с 9:00 на 11:15. Самолет DP 506 «Победы» в Махачкалу был запланирован на 9:05, теперь вылетит в 10:00. Авиакомпания «Аэрофлот» задерживает вылет рейса SU 6473 в Омск с 9:25 на 11:35.

Изменения коснулись и международных направлений. Рейс SU 786 «Аэрофлота» в Анталью перенесен с 9:50 на 14:50. Борт 4S 322 Red Sea Airlines в Хургаду вместо 9:55 вылетит в 10:45. Рейс DP 519 «Победы» в Астрахань отложен с 10:05 до 10:35.

Задерживается вылет рейса UT 507 «ЮТэйр» в Краснодар с 10:30 на 12:00. Рейс N4 283 Nordwind Airlines в Калининград вместо 11:00 вылетит в 11:45. Рейс HH 748 Qanot Sharq в Ташкент перенесен с 11:20 на 15:40.

Также задерживаются два рейса Turkish Airlines в Анталью. Рейс TK 3151 вылетит в 13:20 вместо 12:35, рейс TK 3127 отправится в путь в 13:20 вместо 12:55.

Кроме того, 7 июля были отменены 13 рейсов. Среди них рейс VF 634 AJet в Анкару, рейсы SU 6019 и SU 6009 «Аэрофлота» в Москву, рейсы SU 6806 и SU 6090 «Аэрофлота» в Шереметьево, а также рейс MU 6026 China Eastern Airlines в Шанхай.