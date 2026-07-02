Полицейские задержали подозреваемых в заключении фиктивного брака за 50 тысяч

На территории Санкт-Петербурга сотрудники полиции пресекли деятельность группы, которую подозревают в организации незаконной миграции через фиктивный брак. Женщина получила 50 тысяч рублей за заключение брака с гражданином Центральной Азии.

Правоохранители пресекли деятельность группы по организации незаконной миграции. В 2022 году 23-летняя петербурженка за 50 тысяч рублей заключила фиктивный брак с жителем одной из стран ближнего зарубежья. За счет брака иностранец хотел получить разрешения на временное проживание в России.

Женщина действовала вместе с сообщницей. После регистрации брака они подали документы в миграционную службу. В итоге иностранный гражданин необходимое разрешение.

На основании произошедшего было возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские отпустили Двух подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Иностранец был допрошен как свидетель. Решается вопрос об аннулировании его документов. На данный момент Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства и искать других участников схемы.