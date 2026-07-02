Бастрыкин поручил проверить данные об избиении ветерана в пансионате Петербурга

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении 101-летней ветерана в частном пансионате Санкт-Петербурга.

Следственный комитет начал проверку по факту избиения 101-летней женщины в частном пансионате Петербурга. Пенсионерка является ветераном Великой Отечественной. Родственники при посещении учреждения неоднократно замечали на ее теле различные повреждения.

В июне у пожилой женщины диагностировали перелом большеберцовой кости. Обращения к администрации пансионата не дали никакого результата. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Сообщение о случившемся поступило к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Он поручил руководителю ГСУ СК по Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о результатах проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.