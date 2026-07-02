Комета 3I/ATLAS осыпала Солнечную систему межзвездной пылью

Межзвездный объект 3I/ATLAS оставил в Солнечной системе минимум 2,5 метра пылевого слоя. При этом его собственный пылевой покров за 10 миллиардов лет пути достиг одного сантиметра.

Планетологи и астрономы провели первый спектроскопический анализ минерального состава пыли, выброшенной межзвездным объектом 3I/ATLAS. Результаты своей работы ученые опубликовали в научном журнале The Astrophysical Journal Letters.

Исследователи отмечают, что пыль межзвездного гостя сильно отличается от той которой окружены местные кометы. По словам ученых, в ней почти нет кристаллических силикатов. Это означает что 3I/ATLAS образовалась на окраине своей системы вдали от влияния родной звезды.

Гарвардский профессор Ави Леб решил подсчитать сколько межзвездной пыли комета собрала за долгое время путешествия. Возраст объекта оценивается в 10–12 миллиардов лет. За это время комета проделала больше путь и должна была собрать слой пыли толщиной около сантиметра. При радиусе кометы примерно в километр общая масса пыли составляет около 60 тысяч тонн.

При этом в Солнечной системе комета потеряла не меньше 2,5 метров пылевого слоя. Леб подчеркнул, что межзвездным путешественникам стоит регулярно протирать лобовое стекло иначе за 10 миллиардов лет пути они соберут сантиметровый слой непрозрачной пыли.