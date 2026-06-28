Эксперт назвал четыре шага для повышения престижа аграрных профессий

Агропредприниматель, эксперт в сфере селекции и семеноводства Григорий Кухаренко заявил, что сельское хозяйство является основой продовольственной безопасности и экспортного потенциала страны, однако профессии в этом секторе не считаются престижными. По его словам, молодежь ориентирована на быстрый заработок и не выбирает агро, хотя ежедневно пользуется результатами труда аграриев.

Для изменения ситуации эксперт предложил четыре шага. Первый — популяризация с детства: создание мини-ферм и теплиц в школах и детских садах, внедрение специализированных образовательных программ и экскурсий на предприятия. Второй — государственная поддержка малых и семейных фермерских хозяйств через упрощение работы с госзаказами, гранты, субсидии и налоговые льготы, пишет RuNews24.ru.

Третий шаг — поддержка технологических компаний, субсидирование импортных и отечественных технологий для дальнейшего развития отрасли. Четвертый — создание агрофестивалей, реалити-проектов, программ о жизни фермеров и привлечение блогеров для освещения аграрной тематики.

Кухаренко подчеркнул, что общество должно знать о тех, кто создает новые сорта растений и выращивает урожай, и что в России одни из самых масштабных в Европе площадей под пшеницей, кукурузой и томатами. Об этом необходимо говорить и поддерживать на государственном уровне.